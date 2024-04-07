Ежегодный транзит товаров через Иран вырос более чем на 36%

БАКУ /Trend/ - Транзит товаров через Иран вырос на 36,52 процента за последний иранский календарный год (закончившегося 19 марта) по сравнению с предыдущим годом, передает Trend.

В предыдущем году транзитом через страну было перевезено 17,79 млн тонн товаров.

Заместитель министра транспорта Шахрияр Афандизаде отметил, что рост транзита через страну был достигнут благодаря продвижению переговоров по транзиту и реализации инициативы "Иранский путь". Постоянный рост транзита и увеличивающийся интерес к ситуации с транзитом и логистикой в Иране указывают на плодотворность стратегического подхода правительства к развитию экономических отношений с соседними и региональными странами, подчеркнул чиновник.

Министр транспорта и городского развития Мехрдад Базрпаш отметил, что инициатива "Иранский путь" предоставляет соседним странам возможность использовать Иран в качестве маршрута для доступа к международным водам. Эта инициатива открывает двери к транзитным возможностям Ирана и способствует развитию региональной и международной торговли, подчеркнул министр.