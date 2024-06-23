Производство стали в Иране выросло на 2,1%

БАКУ /Trend/ - Производство стали в Иране в мае 2024 года выросло на 2,1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составило 3,3 млн тонн. Об этом говорится в отчете World Steel Association (WSA), передает Trend со ссылкой на IRNA.

Впервые в 2024 году Иран занял седьмое место среди крупнейших производителей стали в мире. Всего за пять месяцев 2024 года выпуск стали в стране увеличилось на 9,1%, до 14 млн тонн.

В целом производство стали в мире в мае 2024 года составило 165,1 млн тонн, что на 1,5% больше, чем годом ранее, следует из отчета ассоциации.