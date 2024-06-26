БАКУ /Trend/ - Товарооборот между Таджикистаном и Ираном вырос в пять раз с августа 2021 года, когда администрация покойного президента Ирана Ибрахима Раиси вступила в должность. Об этом сообщил министр энергетики Ирана Али Акбар Мехрабиан, передает Trend.

Мехрабиан отметил, что при нынешней администрации объем торговли Ирана со странами региона, включая Таджикистан, значительно возрос.

Он сделал это заявление на встрече с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далером Джумой в кулуарах 4-й встречи министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Также Мехрабиан подчеркнул активное участие иранских компаний в продвижении строительства Рогунской плотины в Таджикистане. Он отметил, что иранские технические и инжиниринговые компании, обладающие передовыми знаниями и опытом, могут сыграть ключевую роль в реализации различных гидроэнергетических проектов в Таджикистане.

Со своей стороны, министр энергетики Таджикистана Далер Джума подчеркнул важность развития двусторонних отношений и выразил готовность поддержать иранские компании в проектах развития в Таджикистане.