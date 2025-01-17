Сотрудничество между Ираном и Россией может снизить влияние санкций

БАКУ/ Trend/ - Сотрудничество между Ираном и Россией может нейтрализовать санкции и авантюры западных стран.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня заявил президент Ирана Масуд Пешешкиан на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

По его словам, Ирана серьезно настроен на развитие отношений с Россией.

"Отношения Ирана и России охватывают различные сферы. Обе страны заинтересованы в развитии сотрудничества по всем направлениям.

Планируется проведение встречи между прикаспийскими странами, на которой будут продолжены обсуждения по расширению двусторонних отношений и за их пределами",- отметил он.

На встрече премьер-министр России Михаил Мишустин также заявил, что необходимо ускорить процесс строительства железной дороги Решт-Астара.

"Ожидается, что различные этапы работ, связанных с этим проектом, будут выполняться в установленные сроки", - отметил он.

Мишустин подчеркнул, что Россия готова экспортировать газ в Иран и в этом направлении были проведены переговоры с министром нефти Ирана.

Отметим, что сегодня президент Ирана Масуд Пезешкиан в сопровождении делегации высокопоставленных чиновников совершил визит в Россию.

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