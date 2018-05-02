ЕАЭС и Иран намерены подписать временное соглашение о зоне свободной торговли

2 мая 2018 15:55 (UTC+04:00)

Временное соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ираном планируется подписать 17 мая в Астане на площадке Астанинского экономического форума. Об этом сообщил министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов, выступая в среду на заседании правительств, передает ТАСС.

"17 мая в Астане на площадке ежегодного Астанинского экономического форума планируется подписание временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном. Следует отметить, что в целом по товарам, представляющим экспортный интерес для Казахстана, емкость рынка Ирана составляет более $8 млрд. Таким образом, получая более льготные условия, казахстанские производители имеют возможность нарастить экспорт более чем в 30 раз", - рассказал Сулейменов.

По его словам, в настоящее время проводятся переговоры по заключению соглашений о свободной торговле с Индией, Египтом, Израилем, Сингапуром. "Кроме того, 17 мая 2018 года на площадке Астанинского экономического форума запланировано подписание еще одного документа - соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем", - уточнил Сулейменов.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Латынина, развязывая антиазербайджанскую пропаганду, хочет ввести в заблуждение российскую аудиторию - посол
Нагорно-карабахский конфликт 16:12
Казахстанская делегация посетит промышленные предприятия Узбекистана
Бизнес 15:52
В Кыргызстан прибудут эксперты Корейской ассоциации импортеров
Бизнес 15:20
Казахстанский тенге подешевел по отношению к доллару США
Бизнес 15:10
Число пострадавших в результате землетрясения в Иране увеличилось до 76 (Обновлено)
Общество 14:23
Суд в США обязал Иран выплатить компенсацию родственникам жертв 11 сентября
США 14:00
Сооснователь Apple примет участие в экономическом форуме в Астане
Бизнес 13:32
Израиль заранее уведомил США о заявлении про ядерную программу Ирана
Израиль 12:51
Акции "Русала" умеренно растут на новостях от минфина США
Бизнес 12:31
В Минобороны РФ отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Россия 11:52
МИД Пакистана: Сотрудничество с Россией способствует укреплению мира
Россия 11:19
В КНР рассказали о ходе работы над созданием российско-китайского самолета
Китай 10:57
Росэкспоцентр откроет представительство в Узбекистане
Бизнес 10:54
В Узбекистане обсудили возможности расширения сотрудничества с Казахстаном
Казахстан 10:32
Значение индикатора KazPrime остается стабильным
Бизнес 10:00
Лидеры Австралии и Франции выступают за сохранение соглашения по иранскому атому
Ядерная программа 09:41
Роспотребнадзор предупредил о вспышке сибирской язвы в Китае
Китай 09:37
Минфин США разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до 6 июня
США 09:20