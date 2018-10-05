Вице-президент Ирана: Рост цен на нефть компенсирует влияние санкций США

5 октября 2018 01:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавний рост цен на нефть компенсировал влияние санкций США на экспорт нефти Ирана и нефтяные доходы страны выросли на 16 процентов за последние шесть месяцев. Об этом сказал вице-президент Ирана и глава Организации по бюджету и планированию Мохаммад Багер Нобахт, сообщает Press TV.

По его словам, бюджет на текущий финансовый год был составлен на основе цены на нефть в 55 долларов за баррель, но продажи среднем составляли 70 долларов за баррель.

Он также отметил,что правительство также ожидало продать 2,4 миллиона баррелей нефти в день в течение текущего иранского календарного года, который начался в середине марта, но в действительности страна экспортировала 2,5 миллиона барреля нефти в сутки.

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