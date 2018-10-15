Китайская экономическая делегация прибудет в одну из провинций Ирана

15 октября 2018 11:16 (UTC+04:00)

Заместитель губернатора провинции Мазандеран заявил, что экономическая делегация из китайской провинции Цзянси посетит провинцию Мазандеран, чтобы содействовать двусторонним связям, передает в понедельник ИРНА.

Он сказал, что китайская делегация во главе с заместителем губернатора Цзянси Ван Ян Пэнь посетит провинцию Мазандеран, чтобы развивать экономическую дипломатию.

Встреча с представителями государственного и частного сектора Ирана и обсуждение сфер инвестиций в различные отрасли, включая дороги, порты, энергетику, туризм, промышленность и сельское хозяйство, также на повестке дня китайской делегации.

Китайские компании уже инвестировали в нефтеперерабатывающий завод Мазандерана 2 миллиарда долларов и выразили готовность увеличить инвестиции в другие секторы провинции.

Провинция Цзяньси расположена на юго-востоке Китая и считается крупным производителем риса, лесоматериалов и бамбуковых изделий.

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