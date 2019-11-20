В Иране снизился импорт риса

20 ноября 2019 15:53 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Новые платформы на Южном Парсе увеличат добычу газа в Иране на 28 млн м³
Энергетика 18 ноября 18:50
В Иране обнародована квота на топливо для городского и междугороднего транспорта
Экономика 18 ноября 17:59
Инфляция в Иране достигла почти 50 процентов
Экономика 18 ноября 17:12
В Иране будет введен в эксплуатацию новый порт
Экономика 16 ноября 16:11
В иранской провинции Ардебиль готова к эксплуатации новая дорога протяженностью 100 км
Экономика 14 ноября 14:22
Экспорт Ирана превысил $ 50 млрд
Экономика 14 ноября 12:36
Лента новостей
Бездарный руководитель Ариф Гаджилы должен уйти - азербайджанец из Европы
Политика 15:57
Операционная компания "Умид-Бабек" объявлет тендер
Тендеры 15:48
"КТК-Казахстан" объявляет тендер на закупку электродов
Тендеры 15:45
Международная корпорация выделила Узбекистану $50 млн для выращивания хлопка-сырца
Бизнес 15:41
Почему в Армении решили в открытую дистанцироваться от борьбы с героизацией нацизма и неонацизма?
Политика 15:29
Гарвардский университет будет встречать победителей Owlypia из Азербайджана (ФОТО)
Социум 15:25
Президент Национального банка Грузии: ожидается повышение ставки рефинансирования
Финансы 15:24
Иностранцы смогут получать разрешение на работу в Азербайджане еще быстрей
Политика 15:22
Авианосец ВМС США пересек Ормузский пролив
США 15:17