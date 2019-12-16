В Иране запрещены зарубежные визиты представителей госкомпаний

БАКУ/Trend/ - В Иране запрещены необязательные зарубежные визиты представителей государственных компаний.

Как сообщает в субботу Trend, поручение об этом дал вице-президент Ирана Исхаг Джахангири.

Согласно информации, запрещаются любые необязательные зарубежные визиты, дополнительные расходы за счет государственных компаний. Сообщается, что такое решение принято с целью применения закона по надзору за расходами и экономии.

Сообщается, что несоблюдение требований решения будет приравниваться к хищению государственного имущества, и такие лица будут привлечены к ответственности.

Отметим, что в результате девальвации в Иране летом прошлого года и санкций, введенных США против Ирана в ноябре этого года, вызвали в этой стране экономический кризис.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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