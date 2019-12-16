В Иране запрещены зарубежные визиты представителей госкомпаний

16 декабря 2019 09:10 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Иране запрещены необязательные зарубежные визиты представителей государственных компаний.

Как сообщает в субботу Trend, поручение об этом дал вице-президент Ирана Исхаг Джахангири.

Согласно информации, запрещаются любые необязательные зарубежные визиты, дополнительные расходы за счет государственных компаний. Сообщается, что такое решение принято с целью применения закона по надзору за расходами и экономии.

Сообщается, что несоблюдение требований решения будет приравниваться к хищению государственного имущества, и такие лица будут привлечены к ответственности.

Отметим, что в результате девальвации в Иране летом прошлого года и санкций, введенных США против Ирана в ноябре этого года, вызвали в этой стране экономический кризис.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Инвестиции частного сектора в иранский порт Амирабад будут увеличены
Экономика 14 декабря 17:46
Иранская нефтегазовая эксплуатационная компания Карун собирает до 95 % вредных выбросов
Экономика 14 декабря 17:27
В бюджете Ирана предусмотрена ежедневная продажа 1 млн баррелей нефти
Экономика 11 декабря 17:54
Доходы иранской нефтехимической компании "Парс" составят $2,38 миллиарда
Экономика 11 декабря 17:42
Запасы газового конденсата комплекса Южный Парс Ирана достигли 2,5 млн баррелей
Энергетика 11 декабря 15:53
Ежегодный доход иранской нефтехимической компании Мобин увеличится на более чем $ 350 млн
Экономика 11 декабря 13:05
Лента новостей
Иран ежедневно будет экономить 32 миллиона литров бензина
Энергетика 09:21
Цены на азербайджанскую нефть 13 декабря изменились разнонаправленно
Энергетика 09:19
Холодная осень о боли в горле спросит (ФОТО)
Общество 09:15
Газоперерабатывающий потенциал Ирана достиг 900 млн кубометров
Энергетика 09:14
Азербайджан вошел в рейтинг самых могущественных стран мира
Политика 09:11
Афганистан закупил в Туркменистане автобензин
Энергетика 09:09
Обновление iOS ускорило старые iPhone
В мире 08:59
Офис торгпреда США опроверг сообщения СМИ о сокращении вдвое пошлин на китайские товары
США 08:39
Австралийский лоукостер Jetstar Airways отменил часть рейсов
Другие страны 08:27