Ежедневное потребление бензина в Иране снизилось до 75 млн литров

23 декабря 2019 20:55 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Институт нефтепромышленности Ирана и Технологический университет Амир-Кебир подписали контракт
Энергетика 18 декабря 19:05
Иран изменит условия продажи нефти и газоконденсата
Энергетика 17 декабря 19:25
На иранской энергетической бирже продано 1,77 млн баррелей бензина
Экономика 17 декабря 16:39
НПЗ "Сираф" будет выделено около $ 5 млрд
Экономика 16 декабря 15:28
Добыча нефти на иранской части месторождений Западный Карун выросла в 5 раз
Экономика 16 декабря 13:23
В Иране запрещены зарубежные визиты представителей госкомпаний
Экономика 16 декабря 09:10
Лента новостей
ЦИК Азербайджана обнародовал результаты по итогам муниципальных выборов
Политика 20:55
Али Ахмедов: Перед избранными в муниципалитеты стоит такая большая ответственность и цель как служение народу
Точка зрения 20:49
ЦИК: Началось расследование по поводу видеозаписей с муниципальных выборов в Азербайджане
Политика 20:31
В ЦИК Азербайджана рассмотрены обращения в связи с муниципальными выборами
Общество 20:24
Наблюдатели СНГ распространили заявление в связи с муниципальными выборами в Азербайджане (ФОТО)
Политика 20:08
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в премьере спектакля "Клятва" (ФОТО)
Общество 20:01
Эльмар Мамедъяров встретился с председателем парламента Грузии (ФОТО)
Политика 19:51
В Азербайджане завершились голосования в связи с муниципальными выборами
Общество 19:38
Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19:28