Волгоградская область увеличила экспорт зерна в Иран на 30%

Экспорт зерна из Волгоградской области в Исламскую Республику Иран увеличился за пять месяцев этого года на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого и составил 233 тыс. тонн. Как передает Trend, об этом сообщила ТАСС представитель комитета сельского хозяйства региона.

"Из-за теплой зимы в 2020 году отгрузка зерна на суда, следующие из региона в Иран, не прекращалась. С 1 января по 1 июня с Волгоградского элеватора отправлено 53 судна, из них 48 - в Исламскую Республику Иран. За первые 5 месяцев этого года экспорт зерна в Иран увеличился на 30% и составил 233 тыс. тонн. За январь - май прошлого года в Иран было отгружено 163 тыс. тонн зерна", - рассказала собеседница агентства.

Она уточнила, что всего с начала года с территории региона отправлено на экспорт 332 тыс. тонн зерна, за аналогичный период 2019 года - 270 тыс. тонн. Тем не менее в сообщении Минсельхоза России от 13 июня указывалось, что ряд российских регионов систематически не выполняет план по экспорту агропромышленной продукции. В числе таких регионов была названа и Волгоградская область, из которой, по данным Минсельхоза, за 5 месяцев текущего года за рубеж поставлено продукции АПК на $34,7 млн, что не соответствует плановым показателям.

"Существует фактор, который сказывается на отчетных показателях по экспорту продукции из Волгоградской области. Экспорт из региона осуществляют в том числе компании-трейдеры, зарегистрированные в соседних регионах, и это многолетняя практика. Только за прошлый год такими компаниями вывезено более 750 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки", - пояснила представитель областного комитета сельского хозяйства. Она уточнила, что эти показатели пошли в зачет тем регионам, где зарегистрированы компании, хотя фактически они вывозили за рубеж продукцию АПК, произведенную в Волгоградской области.

"Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, органы управления АПК Волгоградской области активно работают как над дальнейшим развитием производства, так и над развитием региональной системы экспорта", - отметила собеседница агентства.

Ранее заместитель губернатора региона Василий Иванов отмечал в беседе с ТАСС, что областные власти планируют изменить структуру экспорта с сырья на продукцию переработки. Это позволит Волгоградской области в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" почти в два раза увеличить ежегодную выручку продукции АПК за счет добавленной стоимости - с $178 млн в 2019 году до $350 млн в 2024 году.