Железная дорога Иран-Афганистан будет сдана в эксплуатацию осенью

БАКУ /Trend/ - Железная дорога Хаф-Герат между Ираном и Афганистаном будет запущена в эксплуатацию президентами двух стран этой осенью. Об этом, как передает Trend, сказал министр дорог и градостроительства Ирана Мохаммед Эслами.

По его словам, с вводом этой железной дороги в эксплуатацию железные дороги Ирана и Афганистана будут соединены.

Элами отметил, что Афганская сторона продлит эту железную дорогу до Герата: "Исламская Республика Иран построила приходящийся на нее 66-километровый участок железной дороги в целях улучшения железной дороги Хаф-Герат".

Также министр сказал, что железная дорога Йезд-Эклид будет сдана в эксплуатацию в этом году (начиная с 20 марта 2020 года). Эту железную дорогу планируется сдать в эксплуатацию к концу деятельности текущего правительства (август 2021 года)", - сказал он.

Эслами отметил, что к концу деятельности текущего правительства планируется ввести в эксплуатацию 1,2-1,4 тысячи километров железных дорог.

Отметим, что железная дорога Йезд-Эклид расположена между иранскими провинциями Йезд и Фарс. Длина этой железной дороги составляет 271 километр. На сегодняшний день на строительство этой железной дороги было потрачено более 100 миллионов долларов, и еще необходимо около 190 миллионов долларов.

Добавим, что общая протяженность железной дороги Чабахар-Захидан составляет около 720 километров, а его строительство началось в 2010 году. В 2014 году после смены подрядчика строительство этой железной дороги было ускорено. На сегодняшний на строительство этой железной дороги было потрачено 17 трлн риалов (примерно 404 млн долларов) и для его завершения необходимо еще 40 трлн риалов (примерно 952 млн долларов). После введения в эксплуатацию данной железной дороги по ней будет перевозиться 100 миллионов тонн грузов в год. В конце прошлого года Национальный фонд развития Ирана выделил 300 миллионов евро на строительство железной дороги Чабахар-Захидан.

(Автор: Эльнур Багышов)