В Иране сэкономили $60 млн. благодаря установке двух самоподъемных плавучих буровых установок

Благодаря установке самоподъемных плавучих буровых установок (СПБУ) Sahar-I и Sahar-II на точках бурения в Персидском заливе было сэкономлено около $60 млн. Как передает Trend со ссылкой на IRNA, об этом заявил глава Фонда Мостазафан Парвиз Фаттах.

"В феврале текущего года Национальная нефтяная компания и Иранская оффшорная нефтяная компания подписали контракт с Фондом Мостазафин. Согласно контракту СПБУ Sahar-I и Sahar-II применяются для ремонта и бурения ряда нефтяных скважин в регионе Персидского залива с целью увеличения объемов добычи нефти", сказал Фаттах.

"Эти самоподъемной плавучие буровые установки имеют множество возможностей бурения. Сегодня стоимость замены каждой из этих буровых установок составляет более $200 млн и они оснащены самым лучшим оборудованием и технологиями для бурения нефтяных скважин", добавил он.