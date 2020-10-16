В Тегеране пройдет 7-я межправительственная комиссия Ирана и Катара

Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан и министр промышленности и торговли Катара Саад бен Шрида аль-Кааб согласились провести очередное заседание 7-й межправительственной комиссии двух стран к концу текущего года в Тегеране, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Обе стороны подчеркнули необходимость расширения отношений двух дружественных стран и призвали к двусторонним переговорам, чтобы обсудить тему торгового сотрудничества. В рамках очередного заседания 7-й межправительственной комиссии двух стран страны должны подписать меморандум для развития торговых связей.

Катарский министр также пригласил Ардеканиана посетить Катар в средине ноября.



