Иран и Узбекистан договорились об активизации торгово-экономического сотрудничества

Между Ираном и Узбекистан подписали соглашение о создании совместного ирано-узбекского торгового комитета в целях расширения совместного и конструктивного сотрудничества в целях дальнейшего расширения экономических отношений между двумя странами, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Главы Торгово-промышленных палат Ирана и Узбекистана провели переговоры в режиме видеоконференции по итогам, которых был подписан меморандум о взаимопонимании о создании совместного ирано-узбекского торгового комитета.

Кроме того, сторонами были рассмотрены возможности экономического сотрудничества двух стран.

Президент Торгово-промышленной палаты Ирана Голам Хоссейн Шафеи подчеркнул, что укрепление экономического сотрудничества и увеличение торговли с соседними странами является одним из важнейших приоритетов Исламской Республики Иран.