Стоимость экспорта цементной продукции Ирана достигла более 163,4 млн. долларов

Стоимость экспорта цементной продукции Ирана за первые семь месяцев текущего 1399 иранского календарного года (20 марта - 21 октября) достигла более 163,4 миллиона долларов, что на 11 процентов меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Иранские производители экспортировали 7 630 428 тонн указанных товаров за семь месяцев, что на 24 процента меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает IRNA.

Общая стоимость экспорта горнодобывающей промышленности Ирана составила 3,049 миллиарда долларов за первые семь месяцев текущего финансового года, согласно данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и реконструкции шахт и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Импорт цементной цепочки за семимесячный период текущего года составил более 24 000 тонн на сумму 17,6 миллиона долларов, что на 27 процентов и 34 процента меньше по весу и стоимости, соответственно.

Кроме того, общий объем импорта в горнодобывающей промышленности за первые семь месяцев этого года составил 2 280 312 тонн на сумму 1,754 миллиарда долларов, что на 16 процентов больше по весу и на три процента меньше по стоимости по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года.

Согласно данным, опубликованным Таможенной администрацией Исламской Республики Иран (IRICA), за первые пять месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 21 августа) Иран экспортировал более 5,847 миллиона тонн цемента на сумму 127,99 миллиона долларов.

Годовое производство цемента в Иране составляет 85 миллионов тонн, а внутренняя потребность в этом продукте составляет 65 миллионов тонн. Страна входит в семерку крупнейших производителей цемента в мире.