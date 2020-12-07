Годовая мощность иранских сталелитейных компаний достигла 39,82 миллиона тонн, согласно новым данным, опубликованным Иранской организацией по развитию и обновлению шахт и горнодобывающей промышленности, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

В Иране 84 сталелитейных завода, а его крупнейший производитель стали, Mobarakeh Steel Company, имеет 18% от общей производственной мощности с 7,2 млн. тонн в год.

Следом идет Khuzestan Steel Company с 3,8 млн. тонн, затем идет Esfahan Steel Company с 3,6 млн. тонн и South Kaveh Steel Company с 2,4 млн. тонн.

В соответствии с целями, поставленными в 20-летнем национальном плане развития (2005-25), Иран стремится к 2025 году стать шестым по величине производителем стали в мире с мощностью производства нерафинированной стали в 55 миллионов тонн.