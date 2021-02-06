Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - отличная возможность для Ирана - председатель палаты

БАКУ /Trend/ - Участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана - прекрасная возможность для экономического сектора провинции Восточный Азербайджан в Иране, в частности для технических и инженерных компаний.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал председатель Тебризской торговой палаты Юнис Жаеле.

По его словам, более 100 компаний из провинции Восточный Азербайджан Ирана могут принять активное участие в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

"После назначения губернатора провинции Восточный Азербайджан председателем комитета по развитию торговли Ирана с Азербайджаном развитие торговых связей между двумя странами примет новый оборот", - добавил Жаеле.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)