Экспорт из особых экономических зон Ирана составил 4 млрд долларов

К концу декабря этого года из особых экономических зон Ирана за границу было экспортировано товаров на сумму четырех млрд долларов, сказал директор по инвестиционному развитию и передаче технологий секретариата Высшего совета свободных и особых экономических зон Ирана Мохаммад-Реза Хазраиманеш, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Экспорт свободных зон достиг 600 миллионов долларов за первые девять месяцев этого года в условиях коронавируса и санкций», - сказал он.

По его словам, экспорт за границу из стран происхождения свободных и особых экономических зон, под влиянием вспышки коронавируса и соблюдением руководящих принципов здравоохранения, сократился на 20%.

«Общие показатели внутренних инвестиций за первые девять месяцев этого года в этих зонах составят 4,6 млрд. долларов», - отметил он.