Иран планирует удвоить объем товарооборота с соседними странами

Экономика 12 февраля 2021 22:42 (UTC+04:00)
Иран планирует удвоить объем товарооборота с соседними странами

Первый вице-президент Ирана Эсхаг Джахангири обнародовал планы по удвоению объема товарооборота с соседними странами в ближайшие годы, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Согласно цели, поставленной Министерством промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана, объем товарооборота с соседними странами в ближайшие годы увеличится вдвое, сказал Джахангири на встрече с группой иранских законодателей, сообщает Tasnim News.

Подчеркнув необходимость улучшения экономических отношений с соседями, вице-президент сказал, что Иран граничит с 15 странами и поддерживает сердечные и конструктивные отношения со всеми из них, за исключением нескольких стран Персидского залива.

Администрация Ирана заявляет, что развитие экономического сотрудничества с соседями является одним из главных приоритетов внешнеполитической повестки Тегерана.

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