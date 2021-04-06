Производство автомобилей в Иране выросло на 4,3 процента за год

Три основных иранских автомобилестроительных предприятия, а именно Iran Khodro Company (IKCO), SAIPA Group и Pars Khodro, произвели 900 714 автомобилей в прошлом 1399 году по иранскому календарю (закончившемся 20 марта), что на 4,3 процента больше, чем в предыдущем году, показали данные, опубликованные сайтом Codal, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Согласно данным, в прошлом 1399 иранском году IKCO произвела 480 338 автомобилей, что на 21,9 процента больше, чем в предыдущем году, когда было 393 812 автомобилей.

SAIPA произвела 317 321 автомобиль, что на 12,6% меньше, чем 363 379 автомобилей, произведенных в 1398 году.

А Pars Khodro произвела 103 055 автомобилей в прошлом году, что на 2,8 процента меньше, чем в предыдущем году, когда было произведено 106 072 автомобиля.