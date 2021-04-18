Производство железорудного концентрата в Иране выросло на 5% за год

Производство железорудного концентрата в Иране в течение предыдущего 1399 года по иранскому календарю (закончившегося 20 марта) достигло 49,714 млн. тонн, что на пять процентов больше, чем в предыдущем году. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru", сообщает IRNA.

По данным Минпромторга, из указанного показателя 3,533 миллиона тонн было добыто в последнем месяце прошлого года (19 февраля - 20 марта).

Как сообщалось, в иранском 1398 году крупнейшим производителям железорудного концентрата в стране удалось произвести около 47,306 млн. тонн указанного продукта.

В прошлом году крупные горнодобывающие компании также произвели 902 454 тонны гранулированной железной руды, что на 54 процента меньше, чем в предыдущем году (1 965 733 тонны).

Иран произвел 24,6 миллиона тонн железорудного концентрата в течение первой половины предыдущего иранского календарного года (20 марта - 21 сентября 2020 года), что также на четыре процента выше, чем показатель за тот же период времени в предыдущем году.

Кроме того, ежемесячный объем производства концентрата железной руды в течение шестого месяца того года вырос на шесть процентов в годовом исчислении.

В своем прогнозном плане на 1404 календарный год (2025-2026) Иран предусмотрел производство 55 миллионов тонн стали в год, и для достижения этой цели стране необходимо добыть 160 миллионов тонн железной руды.

Стремясь предотвратить экспорт необработанных полезных ископаемых, создать дополнительную добавленную стоимость и удовлетворить потребности отечественных производителей в сырье, Иран с сентября 2019 года ввел 25-процентную пошлину на экспорт минерального сырья (особенно железной руды).

Пошлина направлена ​​на стимулирование производства более переработанных полезных ископаемых, таких как окатыши и концентрат, вместо продажи минерального сырья.