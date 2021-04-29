В текущем иранском году экспорт из порта Чабахар увеличился на 100 %

Экспорт из юго-восточного порта Чабахар увеличился на 100 процентов в текущем иранском году, который начался 21 марта, по сравнению с предыдущим годом. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İran.ru, сообщил глава Организации портов и морского судоходства иранской провинции Систан и Белуджистан Бехруз Акаи.

Свободная торгово-промышленная зона Чабахар - одна из семи Зон свободной торговли Ирана, которая была создана более двух десятилетий назад в окрестностях города Чабахар и вдоль побережья Оманского залива.

С годовой производительностью более 12 миллионов тонн погрузки и разгрузки, зона является жизненно важным портом на юге Ирана.

Чабахар - ближайший и лучший пункт доступа Ирана к Индийскому океану. Иран разработал планы превратить его в транзитный узел для немедленного доступа к рынкам в северной части Индийского океана и Центральной Азии.