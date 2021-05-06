Иран и Туркменистан рассмотрели вопросы расширения сотрудничества в сфере ТЭК
БАКУ /Trend/ - Иран и Туркменистан рассмотрели вопросы расширения сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК).
Как сообщает Trend со ссылкой на электронную газету «Туркменистан: Золотой век», обсуждения состоялись в ходе встречи посла Туркменистана в Тегеране Ахмета Гурбанова и генерального директора иранской нефтедобывающей компании Khazar Exploration and Production Company Али Осули.
Туркменская сторона выразила надежду на то, что сможет использовать технический опыт Ирана в работах на больших глубинах в Каспийском море.
«Существует большой потенциал для расширения туркмено-иранского сотрудничества на Каспии, что будет способствовать экономическому росту двух стран-соседей», - сказал посол.
Ожидается, что аспекты партнерства в сфере ТЭК будут вынесены на повестку дня очередного заседания туркмено-иранской межправкомиссии.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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