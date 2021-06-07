Министр энергетики Ирана прибыл на переговоры в Душанбе

Министр энергетики Ирана Реза Ардеканиан прибыл в Душанбе для участия в 14-м заседании таджикско-иранской совместной комиссии по экономическому сотрудничеству, сообщает Trend со ссылкой на таджикские СМИ.

В Душанбе министр энергетики Ирана проведет переговоры со своим таджикским коллегой Далером Джумой, который также является сопредседателем Совместной ирано-таджикской комиссии по экономическому сотрудничеству.

Ожидается, что министр энергетики Ирана встретится с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой, министром иностранных дел Сироджиддином Мухриддином, министром транспорта Азимом Иброхимом, а также министром финансов и председателем Национального банка.