В Иране объемы производства сельхозпродукции выросли до 134 млн тонн

В общей сложности объемы производства сельхозпродукции в Иране увеличились с 97 до 134 млн тонн за последние 8 лет. Об этом заявил заместитель министра сельскохозяйственного джихада по экономическим вопросам Ирана Шахрох Шаджари, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"8 лет назад производство сельскохозяйственных культур составляло 68 миллионов тонн в год, но в 1399 иранском календарном году (с 21 марта 2020 года по 20 марта 2021 года) этот показатель увеличился до 92 миллионов тонн. Кроме того, производство садовых культур увеличилось с 16 миллионов тонн до 25 миллионов тонн за тот же период" сказал Шаджари.

Он добавил, что благодаря планированию министерства сельскохозяйственного джихада в течение последних восьми лет фермеры смогли увеличить производство животноводческой продукции с 12 миллионов тонн до 16 миллионов тонн.

"В области рыболовства производство выросло с 900 тыс. до более 1 млн тонн в 1399 году", сказал заместитель министр сельского хозяйства Ирана.