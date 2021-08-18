Иран развивает порт Шахид Раджаи для увеличения объемов экспорта

В стадии реализации находится план развития нефтяных доков в порту Шахид Раджаи в Хормозгане на юге Ирана, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Иран развивает нефтяные доки стратегического порта Шахид Раджаи, чтобы расширить экспорт нефтепродуктов. Учитывая положение порта Шахид Раджаи в стратегическом районе Ормузского пролива в Персидском заливе, порт имеет привилегированное положение для дозаправки судов.