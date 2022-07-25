Афганистан приобрел 350 тыс. тонн иранской нефти

Кабул и Тегеран заключили соглашение о приобретении Афганистаном 350 тыс. тонн нефти из Ирана. Об этом в воскресенье сообщила газета Business Recorder со ссылкой на Министерство финансов Афганистана в сформированном радикальным движением "Талибан" временном правительстве страны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как уточняет издание, соглашение было подписано в ходе визита афганской делегации в Иран. "Стороны обсудили вопросы качества, цены, условия транспортировки" и создание возможностей для ведения торговли, а также договорись "сформировать совместный комитет", задачами которого станут продление газопровода и строительство нефтеперерабатывающих заводов.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной 2021 года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа того же года талибы без боя вошли в Кабул. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а на следующий день огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.