Иран временно закрыл границу с Ираком

Власти Ирана временно приостановили работу контрольно-пропускных пунктов на границе с Ираком из соображений безопасности в свете беспорядков в Багдаде. Об этом сообщает во вторник агентство IRNA со ссылкой на замглавы МВД Ирана Сейеда Маджида Мирахмади, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Решение о приостановке пропуска через границу принято в преддверии начала паломничества иранцев в Ирак по случаю траурных церемоний Арбаин. Траур начинается 17 сентября и сопровождается массовым посещением иранцами иракских городов, где расположены святыни. При этом 7 июня две страны договорились о полной отмене виз для паломников-иранцев, желающих посетить Ирак.

Мирахмади указал, что граница будет закрыта до дальнейшего указания. Он предупредил верующих не пытаться попасть в Ирак. Власти иранской провинции Илам, через которую идет значительное число паломников, призвали их вообще отменить свои планы по участию в траурных мероприятиях на иракской территории.

Помимо приостановки сообщения на сухопутной границе, отменены многие авиарейсы между Тегераном и Багдадом, которые обслуживают паломников. В свою очередь, посольство Ирана в иракской столице призвало находящихся на территории Ирака граждан Исламской Республики избегать поездок в Багдад, Самарру, Кадимию и некоторые другие населенные пункты, где есть риски для безопасности.

В понедельник сотни сторонников шиитского имама Муктады ас-Садра, объявившего о своем уходе из политики, заняли "зеленую зону" Багдада, где располагаются правительственные учреждения и посольства иностранных государств, окружили Дворец республики и вошли в здание. Несмотря на введенный по всей стране комендантский час, в столице и ряде регионов Ирака продолжаются столкновения. По последним данным, в ходе вооруженных стычек в центре иракской столицы погибли не менее 20 человек, свыше 300 получили ранения. В разгар демонстраций в Багдаде премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к ас-Садру за помощью, чтобы он оказал содействие в наведении порядка. Имам публично не дал ответа на обращение иракского премьера.