В Иране спрогнозировали рост товарооборота рыбной продукции с Россией в четыре раза

Власти Ирана рассчитывают, что товарооборот рыбной продукции страны с Россией, достигший по итогам 2022 года 19 тыс. тонн, к концу 2022 года увеличится в четыре раза. Об этом сообщил журналистам в четверг на брифинге в рамках одиннадцатой сессии российско-иранской комиссии по вопросам рыбного хозяйства в Астрахани заместитель министра сельскохозяйственного джихада (развития) Ирана - руководитель организации рыбного хозяйства Ирана Сейед Хоссейн Хоссейни, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В прошлом году товарооборот по рыбному хозяйству между двумя странами (Россией и Ираном) составил 19 тыс. тонн. Мы надеемся, что будем заниматься торговлей продукцией аквакультуры, и эта цифра будет в четыре раза больше", - сказал он.

По словам Хоссейни, в рамках договоренностей планируются совместные исследования, направленные на восстановление запасов и сохранение осетровых видов рыб в Каспийском море. Обсуждение аспектов этой проблемы планируется продолжить через 3-4 месяца на комиссии стран Прикаспийских государств.

Замглавы Росрыболовства Василий Соколов подтвердил журналистам "взрывной рост товарооборота" между Россией и Ираном. "Один из важных вопросов, который сегодня поднимался, - это развитие в сфере рыбного хозяйства и торговых взаимоотношений по доставке рыбной продукции из Ирана в Россию, из России в Иран. Мы договорились, что сформируем списки взаимных импортеров и экспортеров, передадим их друг другу и будем организовывать в ближайшее время бизнес-миссии. <��…> Товарооборот рыбного хозяйства [между Россией и Ираном] увеличился в четыре раза за последние два года", - пояснил Соколов.

По словам Соколова, обе стороны в ходе комиссии подтвердили необходимость продления запрета промышленного вылова осетровых видов рыб, а также расширения работ по искусственному воспроизводству этих видов, "которые находятся если не на грани уничтожения, но в депрессивном состоянии запасов".