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Объем внешней торговли Ирана достиг 138 млрд долларов

Экономика Материалы 2 марта 2024 05:56 (UTC +04:00)
Объем внешней торговли Ирана достиг 138 млрд долларов

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - Глава иранской таможни Мохаммад Резвани-Фар заявил, что за 11 месяцев текущего иранского года общий объем внешней торговли страны, включая экспорт сырой нефти и технических инженерных услуг, достиг 138 миллиардов 840 миллионов долларов, что на 2,7% больше, чем в предыдущем году, передает Trend.

По его словам, торговый избыток за этот период превысил 19 миллиардов долларов.

Относительно ненефтяного экспорта, за исключением электроэнергии, было экспортировано товаров на сумму 44 миллиарда 890 миллионов долларов.

За 11 месяцев текущего года было экспортировано нефти на сумму 32 миллиарда 590 миллионов долларов и технических инженерных услуг на сумму 1 миллиард 90 миллионов долларов.

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