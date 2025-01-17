Увеличился объем кредитования стартапов в Иране

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 года) стоимость кредитов, предоставленных банками стартапам в Иране, выросла на 43,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

За 9 месяцев 2 419 стартапов в Иране получили кредиты в размере 2,57 квадриллиона риалов (около 4,45 миллиарда долларов).

За 9-й месяц (21 ноября-20 декабря 2024 г.) иранские банки предоставили кредиты 776 стартапам на сумму около 316 триллионов риалов (около 546 миллионов долларов США). Это на 27,6% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (22 ноября-21 декабря 2023 года).

Отметим, что правительство Ирана уделяет особое внимание предоставлению кредитов этим компаниям, чтобы максимально использовать потенциал стартапов в различных секторах, включая энергетику, сельское хозяйство и промышленность.

За 9 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 37,5 квадриллиона риалов (около 65,3 миллиарда долларов). Это рост на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.