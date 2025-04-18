В Иране будет введен в эксплуатацию ряд новых СЭС

БАКУ /Trend/ - До лета в Иране будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции с общим объемом производства 400 мегаватт.

Как сообщает Trend, об этом сказал местным СМИ исполнительный директор иранской электрической компании в провинции Чахармехаль и Бахтиярия Маджид Фарахзад.

По его словам, ожидается, что указанный объем электроэнергии будет способствовать сокращению дефицита электроэнергии в стране.

Фарахзад отметил, что в провинции будут введены в эксплуатацию 7 солнечных электростанций мощностью 36 мегаватт. Это также составит 9% солнечных электростанций, которые будут введены в эксплуатацию в стране.

Отметим, что в настоящее время в провинции Чахармехаль и Бахтиярия действуют солнечные электростанции мощностью 7,5 мегаватта. В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) была выдана лицензия на строительство солнечных электростанций мощностью 201 мегаватт, и ожидается, что в текущем году (21 марта 2025 г.-20 марта 2026 г.) будет выдана лицензия на строительство солнечных электростанций мощностью 610 мегаватт.

Потенциал производства электроэнергии солнечными панелями в Иране составляет 810 мегаватт. А это 60% потенциала электростанций по выработке электроэнергии на возобновляемых источниках энергии.