Сергей Лавров рассказал о позиции России по ядерной сделки с Ираном

15 января 2018 12:37 (UTC+04:00)

Россия не поддержит попытки США внести изменения в договоренности по иранской ядерной программе и надеется, что европейские страны будут также строго придерживаться условия сделки, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

По словам Лаврова, Россия будет продолжать добиваться того, чтобы Соединенные Штаты знали реальность, которая заключается в том, что Иран выполняет все свои обязательства по совместному плану действий. Он напомнил, что МАГАТЭ не зафиксировала ни единого замечания в адрес Ирана. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Белый дом будет работать с конгрессом над "серьезными недостатками" заключенного 14 июля 2015 года международного соглашения с Ираном. Он отказался официально подтвердить конгрессу, что Иран соблюдает СВПД, но при этом не стал на международном уровне оспаривать соблюдение Тегераном данных договоренностей. При этом Трамп отметил, что если американские усилия по "улучшению" соглашения провалятся, то США выйдут из него.

"Сейчас то, что пытаются сделать Соединенные Штаты, это, по сути, изменить текст договоренности, включив в нее вещи, которые будут абсолютно неприемлемы для Ирана, и мы не будем их поддерживать", — сказал Лавров на пресс-конференции.

"Я очень надеюсь, что наши европейские партнеры, которых сейчас американцы, конечно же, будут очень сильно завлекать на свою сторону, очень надеюсь, что они будут придерживаться без каких-либо изъятий того, о чем записано во Всеобъемлющем плане действий (по иранской ядерной программе — ред.) и который, напомню, был утвержден резолюцией Совета безопасности ООН, обязательной к исполнению всеми", — подчеркнул Лавров.

По словам главы МИД РФ, печально, что США своими заявления по иранской ядерной сделке "в очередной раз дают основания сомневаться в своей договороспособности".

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