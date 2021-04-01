Зариф заявил, что благодаря ядерной сделке Иран улучшил отношения с Россией

Подписание Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) было направлено не только на налаживание отношений со странами Запада, но и помогло улучшить отношения с другими странами, включая Россию и Китай. Об этом заявил в среду глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на пресс-конференции, которая проходила в социальной сети ClubHouse, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"До июля 2015 года Москва ни разу не приглашала [командующего силами "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана)] Касема Сулеймани в Россию. Первое приглашение Сулеймани было через несколько дней после заключения ядерной сделки", - сказал он. По словам дипломата, "это означает, что СВПД решал проблему [отношений] со странами Запада в той же степени, в какой со странами Востока".

Он добавил, что за два года до подписания ядерной сделки Иран направил Китаю запрос на установление стратегических отношений. "До 2015 года они нам не отвечали, потому что им не позволяли это сделать условия предыдущих резолюций [СБ ООН]", - отметил он.