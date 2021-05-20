Президент Ирана заявил, что Запад согласился отменить основные санкции против республики

Представители Запада на переговорах в Вене согласились отменить основные санкции против Ирана. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани. Он прокомментировал ход переговоров в Вене по иранской ядерной программе, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Достигнута договоренность по основным пунктам соглашения, - цитирует президента агентство Fars. - Представители Запада согласились отменить главные санкции - по нефти, продукции нефтехимии, перевозкам и страхованию, а также по Центральному банку Ирана. Теперь дискуссии идут по некоторым незначительным моментам".

Накануне президент Ирана сказал, что переговоры в Вене завершатся победой Ирана.