Постпред РФ назвал диалог с США по ядерной сделке в Вене примером делового сотрудничества

Диалог делегаций России и США в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе демонстрирует, что обе страны могут сотрудничать по вопросам общих интересов. С таким заявлением выступил в понедельник глава российской делегации на этих консультациях, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня состоялась плодотворная встреча делегаций России и США на венских переговорах по СВПД. Наш диалог в Вене кажется доказательством того, что две страны могут поддерживать деловое сотрудничество по вопросам, представляющим общий интерес", - написал Ульянов в Twitter. Он добавил, что конкретно в этом случае речь идет о ядерном нераспространении.

12 июня Совместная комиссия по СВПД начала в Вене шестой раунд переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки. Все участники подтвердили решимость довести дело до успешного завершения, отмечал Ульянов. Как заявил Аббас Арагчи, новый раунд переговоров вряд ли станет заключительным, и переговорщикам придется еще как минимум один раз отправиться для консультаций в столицы своих государств.