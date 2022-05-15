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Глава МИД Ирана подчеркнул решимость своей страны в достижении прочного соглашения в Вене

Ядерная программа Материалы 15 мая 2022 00:17
Глава МИД Ирана подчеркнул решимость своей страны в достижении прочного соглашения в Вене

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Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в телефонном разговоре с греческим коллегой Никосом Дендиасом заявил, что Иран полон решимости достичь прочного соглашения в Вене, передает Trend со ссылкойна IRNA.

В субботу в телефонном разговоре главы МИД Ирана и Греции обсудил двусторонние вопросы ситуацию с переговорами по снятию санкций США.

Так, Амир Абдоллахиян сослался на обширные потенциалы между двумя странами для расширения связей в целях защиты давних отношений между двумя сторонами от влияния некоторых третьих стран.

Он также обсудил со своим греческим коллегой ход переговоров по снятию санкций и подчеркнул решимость Исламской Республики достичь хорошего и прочного соглашения.

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