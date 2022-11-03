Глава МИД Ирана обсудил с Боррелем восстановление ядерной сделки

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан провел в среду телефонный разговор с верховным представителем Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, в ходе которых стороны обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении иранского внешнеполитического ведомства, опубликованном на его сайте по итогам прошедших переговоров.

Абдоллахиан заверил главу европейской дипломатии в том, что Тегеран готов к конструктивным переговорам и по-прежнему заинтересован в достижении соглашения с Вашингтоном. Кроме того, министр заявил, что Иран продолжает выполнять свои обязательства в рамках договоренностей о техническом сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии.

Боррель в свою очередь подчеркнул, что ЕС будет прилагать необходимые усилия до тех пор, пока участники венских переговоров не достигнут окончательного соглашения. Он также отметил, что с оптимизмом смотрит на перспективы восстановления иранской ядерной сделки.