Глава МИД Ирана призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией

19 февраля 2018 12:15 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф призвал урегулировать противостояние между Ираном и Саудовской Аравией в интересах всего ближневосточного региона.

"Такое противостояние не нужно совершенно и даже опасно. Давайте урегулируем это противостояние и попробуем ликвидировать эту проблему, которая теперь оказала свое воздействие и на ситуацию в Йемене, в Сирии и во всем регионе. Давайте попытаемся сдержать разрастание этой конфронтации и не будем усугублять ее", — сказал Зариф, выступая конференции "Ближневосточный Валдай" в Москве, передает РИА Новости.

Также он заявил, то Тегеран и Эр-Рияд вполне могли бы сотрудничать по Ираку, Сирии и другим вопросам.

"Мы не испытываем каких-либо трудностей с тем, чтобы Саудовская Аравия пыталась играть какую-то конструктивную роль в Ираке, во всяком случае это очень правильно. Мы стараемся каким-то образом поправить ошибки прошлого 10-15-летней давности. Предпринимались попытки спонсировать проекты по развитию, мы это все приветствуем",- заявил глава МИД Ирана, отметив необходимость учёта мнения Ирака в этом вопросе.

"На Ближнем Востоке есть место для сотрудничества всех стран. Мы можем продвигаться к развитию, процветанию", — добавил Зариф.

Однако при этом, по словам министра, нельзя следовать парадигме по преследованию своих интересов в ущерб интересам других.

"Саудовская Аравия должна работать с другими силами на Ближнем Востоке — и с Бахрейном, и с Сирией, и с Ираком", — сообщил Зариф.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Французские эксперты примут участие в расследовании авиакатастрофы в Иране
Общество 12:51
В Иране возобновили поиски в районе крушения ATR-72
Общество 11:15
Иран опроверг данные о наличии военных баз в Сирии
Политика 10:57
Генсек ООН выразил соболезнования Ирану в связи с авиакатастрофой
Политика 01:44
Иран предложил Багдаду военную помощь
Политика 01:17
В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать бизнес без согласия "опекунов"
Арабские страны 00:38
Все находившиеся на борту разбившегося в Иране самолета погибли (ОБНОВЛЕНО)
Иран 18 февраля 13:06
На севере Ирана произошло землетрясение
Иран 18 февраля 11:22
Ашхабад и Тегеран обсудили таможенные вопросы
Бизнес 17 февраля 12:53
Германия не хочет отказываться от сделки с Ираном по атому
Ядерная программа 17 февраля 12:48
Азербайджан может помочь Эстонии выйти на восточные рынки - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 17 февраля 08:23
На западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,0
Общество 16 февраля 21:08
ЕС готов обсуждать возможность подключения Ирана к ЮГК
Энергетика 15 февраля 17:51
Азербайджан может помочь Эстонии выйти на восточные рынки - министерство (Эксклюзив)
Бизнес 15 февраля 14:16
МИД Казахстана: Саммит прикаспийских государств пройдет во второй половине года
Политика 15 февраля 10:09
Замглавы МИД России обсудил в Тегеране ситуацию вокруг иранской ядерной сделки
Россия 14 февраля 17:57
Тиллерсон призвал Иран вывести военных из Сирии
США 14 февраля 17:54
Саудовская Аравия выделит $1,5 млрд на восстановление Ирака
Арабские страны 14 февраля 14:39