Глава МИД Ирана призвал урегулировать противостояние c Саудовской Аравией

Глава МИД Ирана Мухаммад Джавад Зариф призвал урегулировать противостояние между Ираном и Саудовской Аравией в интересах всего ближневосточного региона.

"Такое противостояние не нужно совершенно и даже опасно. Давайте урегулируем это противостояние и попробуем ликвидировать эту проблему, которая теперь оказала свое воздействие и на ситуацию в Йемене, в Сирии и во всем регионе. Давайте попытаемся сдержать разрастание этой конфронтации и не будем усугублять ее", — сказал Зариф, выступая конференции "Ближневосточный Валдай" в Москве, передает РИА Новости.

Также он заявил, то Тегеран и Эр-Рияд вполне могли бы сотрудничать по Ираку, Сирии и другим вопросам.

"Мы не испытываем каких-либо трудностей с тем, чтобы Саудовская Аравия пыталась играть какую-то конструктивную роль в Ираке, во всяком случае это очень правильно. Мы стараемся каким-то образом поправить ошибки прошлого 10-15-летней давности. Предпринимались попытки спонсировать проекты по развитию, мы это все приветствуем",- заявил глава МИД Ирана, отметив необходимость учёта мнения Ирака в этом вопросе.

"На Ближнем Востоке есть место для сотрудничества всех стран. Мы можем продвигаться к развитию, процветанию", — добавил Зариф.

Однако при этом, по словам министра, нельзя следовать парадигме по преследованию своих интересов в ущерб интересам других.

"Саудовская Аравия должна работать с другими силами на Ближнем Востоке — и с Бахрейном, и с Сирией, и с Ираком", — сообщил Зариф.

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