Иран призвал США покинуть Ближний Восток

13 мая 2019 01:24 (UTC+04:00)

Командующий иранскими ВМС контр-адмирал Хоссейн Ханзади, комментируя решение Вашингтона о переброске авианосца Arlington на Ближний Восток, заявил, что США должны покинуть регион. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство ISNA.

"Это присутствие (США в регионе- ред.) подошло к концу, и они должны покинуть его", - цитирует агентство Ханзади.

"Разговор об отправке авианосца в регион Персидского залива не является новым, (США - ред.) стремятся увеличить вероятность войны", - также заявил он.

Эскалация проходит на фоне заявления иранских властей о намерении "прекратить выполнение некоторых обязательств" в рамках соглашения о ядерной программе.

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