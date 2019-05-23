Президент: Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам

23 мая 2019 23:27 (UTC+04:00)

Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам, заявил президент Ирана Хасан Роухани на фоне возникшей с США военной напряженности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня нам необходима стойкость, враги должны осознать, что отчаянию и безнадежности нет места в наших сердцах", - сказал Роухани, добавив, что даже если Иран будет подвержен бомбардировкам, иранцы все равно следовать своим целям – независимости и величию. Слова президента приводятся на его официальном сайте.

По его словам, страна переживает экономическую войну, в которой нападению подвергается общественное благополучие. Иранские официальные лица не раз обвиняли США в экономическом давлении на Иран, называя это "войной".

Ситуация вокруг Ирана накалилась после того, как в Вашингтоне решили направить флот в район Персидского залива.

США сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как пояснили в Пентагоне, это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Президент США Дональд Трамп заявлял также, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.

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