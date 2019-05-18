Иранский авиалайнер, следующий рейсом Тебриз-Тегеран, совершил экстренную посадку

БАКУ /Trend/ - Пассажирский самолет, принадлежащий иранской авиакомпании "Ata", совершил экстренную посадку в связи с технической неисправностью, сообщает в субботу Trend.
По словам генерального директора Управления аэропортов иранской провинции Восточный Азербайджан Мустафы Сафаи, самолет совершал полет из Тебриза в Тегеран.
«В связи с неисправностью в двигателе самолет вернулся в тебризский аэропорт «Шахид Мадани», - сказал Сафаи.
Отметим, что до начала рейса самолет проходил получасовой ремонт, и после этого поднялся в воздух, однако через несколько минут был вынужден совершить экстренную посадку.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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