Иранский авиалайнер, следующий рейсом Тебриз-Тегеран, совершил экстренную посадку

БАКУ /Trend/ - Пассажирский самолет, принадлежащий иранской авиакомпании "Ata", совершил экстренную посадку в связи с технической неисправностью, сообщает в субботу Trend.

По словам генерального директора Управления аэропортов иранской провинции Восточный Азербайджан Мустафы Сафаи, самолет совершал полет из Тебриза в Тегеран.

«В связи с неисправностью в двигателе самолет вернулся в тебризский аэропорт «Шахид Мадани», - сказал Сафаи.

Отметим, что до начала рейса самолет проходил получасовой ремонт, и после этого поднялся в воздух, однако через несколько минут был вынужден совершить экстренную посадку.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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