В Иране скорость ветра достигает 101 км/час

БАКУ /Trend/ - В регионе Забол юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан скорость ветра достигает 101 километров в час.

Об этом сказал генеральный директор Бюро гидрометеорологии провинции Мохсун Хейдари, сообщает во вторник Trend.

По словам Хейдари, сильный ветер может перейти в песчаную бурю, а нестабильная погода - сохраниться до конца недели.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

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