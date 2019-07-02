В Иране скорость ветра достигает 101 км/час

2 июля 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В регионе Забол юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан скорость ветра достигает 101 километров в час.

Об этом сказал генеральный директор Бюро гидрометеорологии провинции Мохсун Хейдари, сообщает во вторник Trend.

По словам Хейдари, сильный ветер может перейти в песчаную бурю, а нестабильная погода - сохраниться до конца недели.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Япония обеспокоена превышением Ираном запасов низкообогащенного урана
Другие страны 11:58
Тяжелое ДТП в Иране, много погибших и раненых
Общество 10:09
Проливные дожди прервали авиасообщение в Иране
Иран 09:18
Трамп обсудил с Макроном превышение Ираном запасов урана
В мире 02:25
В Тегеране могут закрыться 11 школ
Общество 1 июля 18:12
МАГАТЭ подтвердило превышение Ираном уровня запасов урана
Иран 1 июля 18:03
Лента новостей
Госслужба занятости Азербайджана проводит в регионах ярмарки по трудоустройству (ФОТО)
Общество 14:36
Сона Алиева: Сохранение статуса-кво Армении не на пользу
Политика 14:28
Глава парламента Алжира подал в отставку
Арабские страны 14:24
Завтра воздух в Баку прогреется до 31 градуса
Общество 14:13
В Баку может быть принят ряд важных решений - наблюдатель
Политика 14:11
Узбекистан вывел из обращения 50 и 100-сумовые купюры
Финансы 14:10
Госкомитет по строительству и архитектуре продолжает упрощенное оформление новостроек
Экономика 14:05
Премьер Люксембурга объяснил провал саммита Евросоюза
Другие страны 14:05
Запрещенное в Европе произведение показали в Баку (ФОТО)
Культура 13:53