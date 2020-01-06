В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)

6 января 2020 11:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Тегеране проходит церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, сообщает в понедельник Trend.

Накануне церемония прощания прошла в Мешхеде.

Завтра Касем Сулеймани будет похоронен в Кирмане.

Отметим, что имя генерала присвоено аэропорту, проспектам и улицам в Иране.

Напомним, что руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Как отмечалось, целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
  • В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)
Новости по теме
Глава британского МИД обсудит с Помпео убийство генерала Сулеймани 9 января
Европа 5 января 05:10
Премьер Ирака объявил трехдневный траур в стране
В мире 4 января 22:54
Роухани заявил, что США встали на опасный для Ближнего Востока путь
Иран 4 января 20:06
Завтра в парламенте Ирана пройдет закрытое заседание в связи с гибелью генерала Сулеймани
Политика 4 января 13:57
Комиссия парламента Ирана провела чрезвычайное заседание в связи с убийством генерала Сулеймани
Политика 4 января 11:55
ЕС: Продолжающаяся эскалация в Ираке ставит под угрозу весь регион
Иран 4 января 11:20
Лента новостей
Количество платежных карт в Азербайджане достигло 7,5 млн единиц
Финансы 11:50
МИД Китая призвал США не применять военную силу на Ближнем Востоке
Китай 11:46
Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей
Общество 11:46
"Нефтегазинвест" Узбекистана закупит аккумуляторы
Тендеры 11:37
Самолет рейса Баку-Астрахань вернулся обратно из-за сильного тумана
Общество 11:31
"Степняк" из Азербайджана назван лучшим в Индии (ФОТО)
Культура 11:28
Эксперт о базовой цене нефти в госбюджете Азербайджана в 2020 году
Финансы 11:16
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций заинтересован в финансировании проекта в Казахстане
Транспорт 11:13
Премьер Японии выступил за укрепление отношений с Россией и Китаем в новом году
Другие страны 11:09