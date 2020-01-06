В Тегеране проходит церемония прощания с генералом Касемом Сулеймани (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Тегеране проходит церемония прощания с иранским генералом Касемом Сулеймани, сообщает в понедельник Trend.

Накануне церемония прощания прошла в Мешхеде.

Завтра Касем Сулеймани будет похоронен в Кирмане.

Отметим, что имя генерала присвоено аэропорту, проспектам и улицам в Иране.

Напомним, что руководитель спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб третьего января в результате авиаударов по Багдадскому аэропорту. Ответственность за гибель генерала взял на себя Пентагон. Как отмечалось, целью операции стало пресечение возможных в будущем атак со стороны Ирана.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

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