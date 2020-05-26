В Иране инфицированы до 140 тыс человек

БАКУ/Trend/ - За прошедшие сутки в Иране заразились еще 1 787 человек, таким образом до настоящего времени число инфицированных коронавирусом достигло 139 511 человек.

Об этом сказал глава пресс-службы министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур, сообщает во вторник Trend.

По его словам, состояние 2 567 человек оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшие сутки от коронавируса (COVID-19) скончались 57 человек, и общее число скончавшихся от инфекции в Иране повысилось до 7 508 человек.

Он добавил, что на сегодняшний день от коронавируса вылечились 109 437 человек.

Для диагностирования коронавируса в стране проведено свыше 837 тысяч тестов.

(Автор: Эльунр Багишев: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)