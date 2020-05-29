В Иране от коронавируса скончались еще 50 человек

БАКУ/Trend/ - В Иране за прошедшие сутки от коронавируса скончались еще 50 человек.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал пресс-секретарь министерства здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Киянуш Джаханпур.

По его словам, общее число скончавшихся от коронавируса в Иране достигло 7 677 156 человек.

Представитель министерства отметил, что за прошедшие сутки выявлены 2 819 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом общее число выявленных случаев достигло 146 668 человек, из них состояние 2 547 оценивается как тяжелое.

Джаханпур добавил, что за прошедшее время излечились и были выписаны домой 114 931 человек. Для выявления случаев инфицирования в Иране проведены свыше 896 тысяч тестов.

(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)