БАКУ /Trend/ - В Иране за минувшие сутки от коронавируса умерли 74 человека.

Об этом сообщила представитель Министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари, передает в воскресенье Trend со ссылкой на ведомство.

По ее словам, общее число летальных исходов от коронавируса в Иране достигло 59 483 человек.

Садат Лари отметила, что в Иране за последние сутки коронавирусом заразился еще 7 931 человек, в результате чего общее число заболевших COVID-19 достигло 1 574 012 человек, из них состояние 3 689 больных оценивается как тяжелое.

На данное время в стране от коронавируса выздоровел 1 344 791 человек, проведено свыше 10,4 миллиона тестов на выявление COVID-19.

(Автор: Эльнур Багышов. Редактор: Надир Насиров)