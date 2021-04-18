В Иране произошло сильное землетрясение
БАКУ /Trend/ - Сейсмологи зафиксировали в воскресенье в 11:00 по местному времени землетрясение магнитудой 5,9 в южной части Ирана. Об этом, как передает Trend, сообщили из сейсмологического центра института геофизики Тегеранского университета.
Эпицентр подземных толчков находился примерно в 60 км к северо-западу от города Бушир, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.
Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест
Единственный шанс для Армении заключается в отказе от всех т.н. территориальных претензий к Азербайджану - первый вице-спикер Милли Меджлиса
Лента новостей
МИД Азербайджана распространил заявление в связи с Международным днем памятников и исторических мест
В США седьмую ночь подряд прошли протесты из-за убийства афроамериканца, задержаны более 100 человек
Единственный шанс для Армении заключается в отказе от всех т.н. территориальных претензий к Азербайджану - первый вице-спикер Милли Меджлиса
Армения сегодня расплачивается за свою оккупационную политику и провокации - азербайджанский депутат
Будет проведен 100-летний юбилей Азербайджанского государственного педагогического университета - распоряжение
Армяне сфальсифицировали, разрушили албанские храмы - замглавы Албано-удинской религиозной общины Азербайджана (ФОТО)
Репортаж VICE News о последствиях ракетной атаки Армении на Барду номинирован на международную премию
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры
Парламентская делегация Азербайджана почтила память великого лидера Гейдара Алиева в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Армяне занимались фальсификацией на каждом квадратном метре территории Карабаха - глава Албано-удинской религиозной общины (ВИДЕО)
Агентство госказначейства Азербайджана направит свыше 290 тыс. манатов на обновление информационных систем
До внедрения централизованного приема в вузы в Азербайджане в этой сфере процветала коррупция - глава ГЭЦ
Определены возможные сферы сотрудничества Туркменистана в рамках диалога «Вышеградская группа - Центральная Азия»
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в древнем албанском храме в селе Туг - Trend TV (ФОТО)
Миссия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта завершилась, даже не начавшись - первый вице-спикер Милли Меджлиса
Тойво Клаар должен был исходить из принципов международного права при принятии решения о встрече с Бабаяном – украинский эксперт