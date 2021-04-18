В Иране произошло сильное землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сейсмологи зафиксировали в воскресенье в 11:00 по местному времени землетрясение магнитудой 5,9 в южной части Ирана. Об этом, как передает Trend, сообщили из сейсмологического центра института геофизики Тегеранского университета.

Эпицентр подземных толчков находился примерно в 60 км к северо-западу от города Бушир, где проживают около 165 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 5 км.

Информация о пострадавших и возможных разрушениях на данный момент не поступала.