В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21,6 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 21 644 человек.
Об этом сообщили в министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Trend.
Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 2 237 089 человек, состояние 4 766 из которых оценивается как тяжелое.
За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 405 человек, а за все время пандемии - 66 732.
Общее число выздоровевших составило 1 785 358.
В Иране проведено свыше 14,3 миллиона тестов на коронавирус.
В целом граждане Ирана получили 516 тысяч доз вакцины от COVID-19, из них первую дозу - 389 тысяч, вторую - 127 тысячи.
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