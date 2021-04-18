В Иране за сутки коронавирусом заразились более 21,6 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - За минувшие сутки в Иране коронавирусом (COVID-19) заразились 21 644 человек.

Об этом сообщили в министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана, передает Trend.

Таким образом, общее число инфицированных COVID-19 в Иране достигло 2 237 089 человек, состояние 4 766 из которых оценивается как тяжелое.

За последние сутки в Иране от коронавируса умерли 405 человек, а за все время пандемии - 66 732.

Общее число выздоровевших составило 1 785 358.

В Иране проведено свыше 14,3 миллиона тестов на коронавирус.

В целом граждане Ирана получили 516 тысяч доз вакцины от COVID-19, из них первую дозу - 389 тысяч, вторую - 127 тысячи.